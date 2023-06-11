Оттава, 11 июня, 2023, 03:06 — ИА Регнум. Кабмин Канады распорядился передать под арест удерживаемый властями российский транспортный самолёт Ан-124 «Руслан». Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщили в министерстве иностранных дел страны.

President.gov.ua Джастин Трюдо

«Правительство Канады распорядилось об аресте зарегистрированного в России транспортного самолёта, который сейчас находится в аэропорту Торонто», — говорится в распространённом сообщении.

Отмечается, что власти Канады, произведя арест актива, распорядятся с ним в полном соответствии с федеральным законодательством.

В случае конфискации российский транспортный самолёт будет включён в новый пакет военной гуманитарной помощи, обещанный Владимиру Зеленскому канадским премьер-министром.

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о намерении передать Украине российский транспортный самолёт Ан-124 «Руслан» в рамках нового пакета военной помощи. Об этом он сообщил в ходе необъявленного визита в Киев в субботу, 10 июня.