Москва, 14 июня, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Ширина санитарной зоны на Украине, которая должна обезопасить российские территории, должна быть не уже 20–30 км. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 июня заявил военный эксперт Иван Коновалов.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, санитарная зона должна быть на протяжении всей границы со стороны Белгородской области. Потому что эта территория остаётся уязвимой, ибо основные силы сосредоточены на выполнении специальной военной операции.

«Санитарная зона может быть разной ширины, но по крайней мере 20–30 км, — сказал он. — Чтобы было пространство для манёвра и чтобы знать эту зону и при необходимости накрывать её артиллерийским огнём и другими средствами обрабатывать».

При этом он подчеркнул, что в нынешней ситуации создание санитарной зоны отвлечёт не так много сил, потому что западному направлению (на всём протяжении от Чёрного до Белого моря) уже уделяется наибольшее внимание в вопросах военного строительства.

«Всё западное направление является наиважнейшим», — сказал Коновалов.

Соответственно, создание санитарной зоны вдоль границы отвлечёт, как полагает эксперт, равно столько сил, сколько уже запланировано планом развития вооружённых сил с учётом сложившихся за последние полтора года обстоятельств. Это в принципе уже было учтено. Теперь осталось распределить.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что о возможном создании на Украине санитарной зоны заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами. По его словам, это может потребоваться для того, чтобы обезопасить жителей России от обстрелов со стороны территорий, подконтрольных киевскому режиму.

Развивая эту мысль главы государства, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что санитарная зона на Украине «с учётом вражеских решений о поставке киевскому режиму всё более дальнобойных видов оружия» должна пройти по границам Львова.

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, данное высказывание Медведева обращено по большей части к западным странам — партнёрам Киева и звучит как предупреждение для них прекратить вооружать ВСУ.