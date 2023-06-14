Москва, 14 июня, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Мнение зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что санитарная зона на Украине должна проходить по границе Львова, обращено по большей части к западным странам — партнёрам Киева и звучит как предупреждение для них прекратить вооружать ВСУ. Такую точку зрения в беседе с ИА Регнум высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Львов

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём посте высказал мнение, что для большей эффективности демилитаризованная санитарная зона должна проходить по границам Львова. Так он прокомментировал озвученную накануне инициативу президента России Владимира Путина о создании санитарной зоны на территории Украины для защиты приграничных российских районов. Зампред Совбеза отметил, что с учётом решений западных стран о поставке киевскому режиму всё более дальнобойных видов оружия «такая линия» должна идти по границам Львова (польского Лемберга), тогда это будут новые безопасные границы того, что раньше называли «страна 404».

По мнению Оленченко, границы Львова в данном ключе стоит воспринимать как ориентир и прямое предупреждение западным поставщикам Киеву дальнобойного вооружения.

«Это предупреждение о том, что если практика нападений из-за поставок дальнобойного оружия странами Запада будет продолжаться, то мы будем ориентироваться на Львов как ту точку, где должна проходить западная граница. Также это предупреждение и блоку НАТО, чтобы они понимали, они ощущают лишь угрозу силой. Россия не может смириться с тем, что с территории Украины происходят нападения на мирные регионы, из-за чего гибнут и страдают обычные люди», — объяснил Оленченко.

Также эксперт добавил, что речь идёт именно про Львов не только с позиции восприятия его как самого западного региона Украины. Это бывшая Галиция, где зародился украинский национализм.

«Львов — это бывшая Галиция и Галицко-волынское княжество. Это зарождение и расцвет украинского национализма, представителей которого сегодня видим у власти. Он зародился не сам по себе. В нём участвовали Польша и Германия. Они несут ответственность. И мы говорим, что будем вынуждены выйти на границы с ними», — отметил Оленченко.

Эксперт выразил надежду, что такое своевременное и нужное предупреждение от Дмитрия Медведева представители западных стран воспримут не как блеф, а совершенно определённый знак — при продолжающихся поставках оружия у России не будет иного пути, кроме как идти и демилитаризовать Украину дальше, до Львова.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня российский лидер на встрече с военкорами заявил, что вопрос создания санитарной зоны на Украине может быть рассмотрен российским руководством во избежание новых обстрелов территории РФ. Президент отметил, что нужно укреплять границу и обезопасить жителей России.