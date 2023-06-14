Москва, 14 июня, 2023, 09:37 — ИА Регнум. Санитарная зона на Украине должна пройти по границам Львова, написал 14 июня зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Львов

Медведев напомнил заявление президента Владимира Путина о том, что, возможно, на границе с Украиной нужно будет создать санитарную зону для защиты российских территорий от обстрела.

«С учётом вражеских решений о поставке киевскому режиму всё более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль», — написал Медведев.

Он добавил, что в этом случае территории России, граничащие с тем, «что раньше называли «страна 404», действительно будут в безопасности.

Путин заявил, что пора задуматься над тем, чтобы на приграничной к России территории Украины создать санитарные зоны, если ВСУ продолжат обстрелы российских земель.