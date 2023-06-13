Вашингтон, 13 июня, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Власти США намереваются предоставить Украине танковые снаряды с обеднённым ураном. Об этом 13 июня сообщило издание The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Снаряды с обедненным ураном

Речь идёт о снарядах для танков Abrams. Источники издания сообщили, что в администрации президента США Джо Байдена согласились на такую поставку Киеву после обсуждения того, какие именно боеприпасы понадобятся технике, которую Штаты направят Украине. WSJ утверждает, что якобы никаких препятствий для поставок урановых снарядов в Белом доме не выявили.

Ранее о поставках Киеву боеприпасов с обеднённым ураном заявили в Лондоне. Как сообщало ИА Регнум, заместитель министра обороны страны Аннабель Голди в марте заявила, что Лондон готов это организовать наряду с предоставлением Украине эскадрона танков Challenger 2. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такие заявления серьёзной угрозой и подчеркнула, что такая преступная деятельность Лондону не сойдёт с рук.

Также, 13 мая российские войска нанесли удар «Калибрами» по складам ВСУ, где хранились боеприпасы с обеднённым ураном. В результате произошёл резкий скачок радиации. Дозиметрические патрули в Хмельницком и Тернополе замерили уровень радиации в местах, куда дул ветер от поражённых арсеналов, и зафиксировали повышенный уровень гамма-излучения, который со временем только повышался. В беседе с ИА Регнум кандидат химических наук и военный эксперт Олег Желтоножко пояснил, что это происходит из-за металлической пыли от снарядов после их применения. Она фактически становится причиной химического заражения территории.