Киев, 13 июня, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Даже если ВСУ получат из США снаряды с обеднённым ураном, это не даст им каких-то серьёзных преимуществ на поле боя. Об этом корреспонденту ИА Регнум 13 июня заявил военный эксперт Илья Крамник.

Иван Шилов ИА REGNUM Снаряды с обедненным ураном

Так он прокомментировал информацию The Wall Street Journal о том, что Белый дом собирается одобрить поставки Украине снарядов с обеднённым ураном.

Как пояснил военный эксперт, обеднённый уран используется для изготовления бронебойных снарядов в первую очередь странами, располагающими собственной атомной промышленностью. У России тоже есть такие снаряды и довольно разнообразной номенклатуры.

По словам Крамника, уран — это тяжёлый, плотный материал, который удобен для изготовления бронебойных снарядов, цель которых — пробить тяжелую, плотную танковую броню. Кроме того, сердечники снарядов делают из других тяжёлых, плотных материалов. Например, используется карбид вольфрама.

«В России карбид вольфрама — это основной материал. В США основной материал — обеднённый уран», — уточнил Крамник.

Он отметил, что к ядерному оружию эти снаряды не имеют отношения, но последствия от них тоже есть, и будут они скорее токсическими, нежели радиоактивными.

«При пробитии брони снаряд разрушается полностью или частично и образуется довольно токсичная пыль», — сказал эксперт.

Крамник подчеркнул, что никакое оружие само по себе преимуществ дать не может. Их должна создавать система — система вооружений, которая включает в себя и технику, и боеприпасы, и систему обслуживания этой техники, и систему боевой подготовки.

В связи с этим Крамник обратил внимание на то, что первый опыт применения западной техники оказался не самым убедительным. И наличие снарядов с ураном ничего бы тут не изменило.

«Если представить, что «Леопарды» использовали снаряды с обеднённым ураном, то изменило бы это что-нибудь? Нет. Они даже не доехали до позиций, откуда могли бы стрелять по нашим танкам. Мы видим, что они подрывались на минах или были расстреляны нашими вертолётами или противотанковыми ракетами с земли. И снаряды с обеднённым ураном здесь ничем бы не помогли», — убежден Крамник.

Однако если ВСУ получат нормальное инженерное обеспечение, разведку, артиллерийскую и воздушную поддержку, то, по словам Крамника, будут представлять угрозу и на старых советских танках.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что снаряды с обеднённым ураном Украине обещала поставить Великобритания. Об этом говорила заместитель министра обороны Соединённого Королевства Аннабель Голди, отвечая на соответствующий вопрос члена британской палаты лордов.

В России подобные заявления расценили как серьёзную угрозу, в том числе и для народа Украины, и пообещали, что Лондон не уйдёт от ответственности в случае подобных поставок.

Между тем в МАГАТЭ заявили, что уже готовы начать изучать последствия применения на Украине снарядов с обеднённым ураном.