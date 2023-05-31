Киев, 31 мая, 2023, 04:24 — ИА Регнум. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство готово начать изучение последствий применения на Украине снарядов с обеднённым ураном, которые Великобритания предоставила Вооружённым силам Украины вместе с танками Challenger 2.

Иван Шилов ИА REGNUM Снаряды с обедненным ураном

«Разговор об этом был. МАГАТЭ, конечно, изучает всю ситуацию», — ответил Гросси РИА Новости на вопрос о том, отслеживает ли МАГАТЭ возможную опасность применения снарядов с обеднённым ураном.

Также Гросси отметил, что на данный момент имеется лишь информация о том, что подобные снаряды «не представляют мгновенно радиологической опасности в отличие от того, чем грозит какой-либо инцидент на Запорожской атомной электростанции.

Как передавало ИА Регнум, ранее заместитель официального представителя генерального секретаря Организации Объединённых Наций (ООН) Фархан Хак в ходе брифинга 27 апреля заявил, что организация обеспокоена применением снарядов с обеднённым ураном.