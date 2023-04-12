Москва, 12 апреля, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Заявления руководства Британии о планах по поставке Украине снарядов с обеднённым ураном являются серьёзной угрозой, Лондон не уйдёт от ответственности в случае подобных поставок. Об этом 12 апреля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Заявления Британии о намерении, готовности поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном, это действительно серьёзная угроза, в том числе для народа Украины», — отметила она, добавив, что на этот раз такая преступная деятельность не сойдёт с рук.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта заместитель министра обороны Соединённого Королевства Аннабель Голди заявила, что Лондон поставит Киеву боеприпасы с обеднённым ураном.

В ответ президент РФ Владимир Путин указал, что российская сторона будет вынуждена отреагировать на такое решение Лондона. По словам российского лидера, похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле.

По словам кандидата химических наук, военного эксперта Олега Желтоножко, применение снарядов с обеднённым ураном вызовет химическое заражение местности. По словам эксперта, металлическая пыль, образовавшаяся в результате применения подобных боеприпасов, становится причиной химического заражения, поскольку обеднённый уран является тяжёлым металлом, и радиационным, так как даже обеднённый уран излучает альфа-частицы.