Лондон, 21 марта, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Украина получит от Великобритании боеприпасы с обеднённым ураном. Об этом заявила заместитель министра обороны Соединённого Королевства Аннабель Голди.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

«Наряду с предоставлением Украине эскадрона боевых танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обеднённый уран», — говорится в ответе на вопрос члена британской палаты лордов лорда Хилтона, который опубликован на сайте британского парламента.

Напомним, снаряды с обеднённым ураном не запрещены международным законодательством, однако подвергаются критике в связи с тем, что последствия их применения могут представлять угрозу для здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее центральное командование Вооружённых сил США подтвердило, что Вашингтон использовал тысячи снарядов, содержащих обеднённый уран, во время воздушных налётов в Сирии в 2015 году.

При этом применение армией США и их союзниками в боеприпасах белого фосфора и обеднённого урана при нападении на Ирак 20 лет назад привело к тому, что в стране резко выросло количество онкологических заболеваний.