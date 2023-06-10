Киев, 10 июня, 2023, 09:03 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе Киев получит алгоритм действий для достижения членства в этом альянсе в течение двух лет после завершения военных действий в стране. Об этом сообщает Telegram-канал минобороны Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

По словам Гаврилова, в июле на саммите государства НАТО выйдут на определённый порядок вступления Украины, который будет зафиксирован.

Он отметил, что имеются все признаки того, что Украина получит то, что хочет в определённом формате, несмотря на консенсусный механизм принятия решений и право вето государств — членов НАТО, больших проблем с принятием решения по Украине не предвидится.

Гаврилов подчеркнул, что на саммите в Вильнюсе Киев должен чётко понимать, что после завершения конфликта, в течение года-двух после проведения определенных процедурных вещей Украина будет членом НАТО.

Как передавало ИА Регнум, директор шведского аналитического центра Transnational Foundation for Peace & Future Research Ян Оберг отметил, что в течение нескольких десятилетий Россия предупреждала, что придёт день, когда расширение НАТО приведёт альянс к тупику. Сейчас военно-политический блок оказался в такой ситуации из-за Украины. Аналитик напомнил, что операции НАТО за пределами стран-членов каждый день нарушают все договорные положения.

За две недели до начала СВО на Украине президент России Владимир Путин обсуждал проблему расширения НАТО с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Тогда глава государства назвал опасным вступление в альянс Грузии и Украины, а также размещение ракетных баз США в Польше и Румынии.