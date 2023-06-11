Лондон, 11 июня, 2023, 21:39 — ИА Регнум. ВСУ будет сложно прорвать «невероятную» линию обороны российской армии, состоящую из сети окопов, траншей, укреплений «зуб дракона» и минных полей, сообщил 11 июня один из украинских командиров британскому изданию The Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«У них невероятные траншеи и укрепления, будет сложно прорвать их линию обороны с минными полями», — сказал украинский военный, добавив, что у России кроме этого ещё и хорошая артиллерия.

Российские войска, по его данным, подготовили линию обороны длиной 965 километров. В британской разведке эту сеть назвали одной из самых обширных систем военных оборонительных сооружений в мире, отмечается в материале.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня президент России Владимир Путин констатировал начало контрнаступления ВСУ. ВСУ не удалось достигнуть успеха ни на одном из участков боевых действий, они понесли огромные потери, но их наступательный потенциал не исчерпан, отметил президент.

Начало контрнаступления подтвердил и украинский лидер Владимир Зеленский. На пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо 10 июня он признал, что на Украине происходят контрнаступательные действия.

Бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен заявил, что контрнаступление украинских войск в Запорожской области не показывает ожидаемых результатов. Он отметил, что Вооружённые силы России подбили много танков, в том числе поставленные французами AMX-10 и передовые танки Leopard. Также им удалось уничтожить критически важный радар Hensoldt TRML-4D AESA, часть системы противовоздушной обороны Iris-T.

При этом отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу отметил высокое качество подготовки российских войск при отражении попыток наступления ВСУ. Он считает, что ВС России создали в зоне спецоперации начиная с лета 2022 года одну из самых обширных оборонительных сетей в новейшей истории.