Киев, 10 июня, 2023, 16:52 — ИА Регнум. На Украине происходят контрнаступательные действия, заявил 10 мая украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

president. gov. ua Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

«Контрнаступательные и оборонные действия происходят на Украине, на какой стадии — я не буду говорить детально», — заявил он, добавив, что результат этих действий «мы все будем ощущать».

Трюдо, в свою очередь, объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере $373 млн. Накануне он приехал в Киев с необъявленным визитом. По информации журналистов, Трюдо прибыл на Украину в сопровождении министра финансов Канады Христи Фриланда.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня министр иностранных дел России Сергей Шойгу заявил, что украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта в течение трёх последних суток. Он подчеркнул, что ВСУ сосредоточили на разных участках фронта большое количество живой силы и техники. Российские войска сорвали все атаки военных Украины.

По данным The Washington Post, которая ссылается на высокопоставленного представителя западной разведки, ВСУ пока не задействуют свои основные резервы, более крупный удар ещё нанесён не был.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в свою очередь, сообщил, что численность общей группировки войск ВСУ на запорожском направлении составляет свыше 100 тысяч боевиков. На данный момент, сообщил он, непосредственно в контрнаступлении задействована небольшая группа, основные резервы находятся в отдалении от линии фронта и рассредоточены в подконтрольной украинским войскам части Запорожской и Днепропетровской областей.