Вашингтон, 10 июня, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для портала Sandboxx отметил высокое качество подготовки российских войск при отражении попыток наступления Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Кадр из видео с канала: СУХАНOFF Ставрос Атламазоглу

Он считает, что ВС России создали в зоне спецоперации, начиная с лета 2022 года, одну из самых обширных оборонительных сетей в новейшей истории. Эта сеть включает в себя противотанковые окопы, доты, противотранспортные заграждения, артиллерийские позиции и крупные минные поля.

Атламазоглу утверждает, что российские военные хорошо подготовились к атакам противника, выводя из строя поставленные Украине немецкие танки Leopard 2A6 и американские M2 Bradley. При этом, по его словам, украинцы не смогут эффективно противостоять российской артиллерии из-за отсутствия господства в воздухе. Из-за этого ВСУ приходится рисковать новой техникой в открытом поле.

«Украина имеет дело с действительно профессиональной российской армией», — заключил офицер.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня президент России Владимир Путин констатировал начало контрнаступления ВСУ. Глава государства добавил, что все предпринятые ВСУ попытки контрнаступления провалились, однако наступательный потенциал существует.

По данным Минобороны на 10 июня, за минувшие сутки ВСУ вновь пытались наступать на запорожском направлении и вновь не достигли своих целей. При попытке наступления на запорожском и южнодонецком направлениях ВСУ потеряли до 300 военных. Кроме того, в Запорожской области были уничтожены две колонны бронетехники противника.

Российское военное ведомство также показало кадры уничтожения немецких танков Leopard во время попытки наступления ВСУ. До этого украинские военные намеренно уничтожили подбитый немецкий танк Leopard, чтобы он не достался российским бойцам в качестве трофея.