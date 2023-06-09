Москва, 10 июня, 2023, 01:48 — ИА Регнум. Наступление Вооружённых сил Украины началось, на что указывает использование ВСУ своих стратегических резервов, заявил журналистам президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Можно совершенно точно констатировать, что это наступление началось. Об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии», — сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что ВСУ не удалось достигнуть успеха ни на одном из участков боевых действий. Вместе с тем он подчеркнул, что украинские войска ещё не утратили наступательный потенциал.

Путин также указал на значительные потери в рядах киевской армии в последние дни. Он напомнил, что в классическом варианте наступающая сторона обычно теряет в три раза больше бойцов, чем обороняющиеся силы. При этом, по словам президента, число потерь ВСУ существенно превышает этот показатель.

Кроме того, глава государства отметил мужество и героизм российских военнослужащих, высокую эффективность вооружений, которыми владеет Россия, а также правильную организацию и управление в Вооруженных силах РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июня украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины начать контрнаступление. Он отметил, что проведение такой операции может занять некоторое время и привести к большим затратам, а также потерям среди солдат ВСУ.

5 июня экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что контрнаступление киевской армии провалилось. При этом, по его словам, Киев замалчивает масштабы собственных потерь и неудачу наступательной операции.