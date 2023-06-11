Вашингтон, 11 июня, 2023, 07:53 — ИА Регнум. Контрнаступление украинских войск в Запорожской области не показывает ожидаемых результатов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский узнал при посещении подконтрольной Киеву территории Херсонской области, написал в своей колонке на платформе Substack бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Без сомнения, главу киевского режима расстроила полученная новость о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления. Русские подбили много танков, в том числе поставленные французами AMX-10 и передовые танки Leopard. Также им удалось уничтожить критически важный радар Hensoldt TRML-4D AESA, часть системы противовоздушной обороны Iris-T, констатировал Брайен.

Одной из лучших в ВСУ 47-й механизированной бригаде не удалось отбросить российских военных, несмотря на подготовку в странах НАТО, оснащение современными оборудованием и техникой, поддержку огромного количества артиллерии, в том числе РСЗО HIMARS. Пока неясен размер ущерба, который был нанесён. Другие разгромленные подразделения и вовсе отказались сражаться, пишет автор.

ВСУ всё ещё обладают крупными резервами, но и у России есть немалые возможности, добавил экс-сотрудник минобороны США.

Как сообщало ИА Регнум, координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби назвал потери среди украинских военных при контрнаступлении ожидаемыми. Если Зеленский захочет воевать, то получит всю необходимую поддержку не только от США, но и от 50 союзников, добавил он.

До 300 военнослужащих и девять танков, в том числе четыре «Леопарда», потеряли украинские войска при попытке наступления на южнодонецком и запорожском направлениях.

Артиллерия Вооружённых сил России уничтожила на купянском направлении диверсионно-разведывательную группу ВСУ. В районе Молчаново удалось сорвать попытку переброски резерва украинских войск.