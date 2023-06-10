Москва, 10 июня, 2023, 14:49 — ИА Регнум. В планах президента России Владимира Путина пока нет телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем, запрос на такой разговор от немецкой стороны также не поступал, заявил 10 июня РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин говорит по телефону

«Нет, пока нет», — заявил Песков.

Ранее 10 июня Шольц заявил о своём желании провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. Он напомнил, что говорил с президентом России и после начала военной спецоперации России. О телефонном разговоре лидеров России и Германии в последний раз сообщалось в декабре 2022 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эти высказывания канцлера Германии, иронически предположила, что Шольц, возможно, решил рассказать, кто же стоит за подрывом «Северных потоков».

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт к любым контактам для достижения целей России иными, нежели военные, средствами, но пока Запад и власти Украины не оставляют такой возможности.