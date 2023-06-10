Захарова сыронизировала над желанием Шольца поговорить с Путиным
Захарова задалась вопросом о «Северных потоках» после желания Шольца поговорить с Путиным
Москва, 10 июня, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на желание канцлера ФРГ Олафа Шольца провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Своим мнением она поделилась в своём Telegram-канале.
Иван Шилов ИА REGNUM
Канцлер ФРГ Олаф Шольц
«Неужели Шольц готов рассказать, кто подорвал «Северные потоки»?» — задалась вопросом Захарова.
Как сообщало ИА Регнум, 10 июня канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе 38-го съезда протестантских церквей в Нюрнберге заявил, что хочет поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным и намерен вновь с ним созвониться.
В последний раз лидеры двух стран разговаривали по телефону 2 декабря 2022 года.