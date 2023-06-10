Москва, 10 июня, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на желание канцлера ФРГ Олафа Шольца провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Своим мнением она поделилась в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Канцлер ФРГ Олаф Шольц

«Неужели Шольц готов рассказать, кто подорвал «Северные потоки»?» — задалась вопросом Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе 38-го съезда протестантских церквей в Нюрнберге заявил, что хочет поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным и намерен вновь с ним созвониться.

В последний раз лидеры двух стран разговаривали по телефону 2 декабря 2022 года.