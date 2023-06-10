Нюрнберг, Германия, 10 июня, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что хочет поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным и намерен вновь с ним созвониться. Об этом 10 июня он сказал в ходе 38-го съезда протестантских церквей в Нюрнберге.

Сергей Корсун ИА REGNUM Олаф Шольц

Шольц отметил, что говорил с Путиным и до конфликта на Украине и уже после его начала. «И, хотя я давно этого не делал, я намерен сделать это снова в ближайшее время», — добавил он.

Также канцлер утверждал, что условием «справедливого мира» на Украине якобы является вывод Россией своих войск.

В последний раз Путин и Шольц разговаривали по телефону 2 декабря 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт к любым контактам для достижения целей иными, мирными средствами, чем специальная военная операция. При этом он подчеркнул, что пока Запад не оставляет российской стороне другого выхода, кроме СВО.

Ранее Песков заявил, что без диалога европейских стран с Россией полноценного политического процесса не будет.