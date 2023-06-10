В Госдуме обяжут получать лицензию на потенциально опасные породы собак
В Госдуме предложили обязать владельцев собак потенциально опасных пород получать лицензию
Москва, 10 июня, 2023, 08:48 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали проект закона, которым предлагается обязать владельцев собак потенциально опасных пород получать лицензию на их содержание, а также запретить физическим лицам разведение таких собак. Об этом сообщило РИА Новости.
Согласно документу, для граждан обязательным условием содержания опасных пород собак является достижение возраста 18 лет. В случае содержания таких собак гражданин обязан получить соответствующую лицензию в районном управлении внутренних дел по месту постоянного проживания, говорится в проекте закона.
Отмечается, что для получения лицензии гражданин должен будет предоставить в орган внутренних дел по месту жительства также справку о прохождении курса обучения начальным приёмам дрессировки собак и медицинское заключение об отсутствии психического заболевания.
При этом лицензия может быть аннулирована при постоянных нарушениях норм, которые регламентируют разведение и содержание собак потенциально опасных пород, уточняется в законопроекте.
К потенциально опасным породам собак относятся бэндог, американский бандог, акбаш, американский бульдог, северокавказская собака, булли кутта, бразильский бульдог, бульдог алапахский чистокровный (отто), волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль донг, питбульмастиф, а также метисы этих пород.
Как передавало ИА Регнум, в Свердловской области ребёнок стал жертвой нападения бойцовской собаки. Животное набросилось на десятилетнего мальчика на пляже в селе Лая под Нижним Тагилом. По словом очевидцев, женщина гуляла с собаками на общественном пляже без поводков и намордников.
25 мая в деревне Сальково в Новомосковском административном округе Москвы обнаружили изуродованное тело мужчины. По информации следователей, он упал на своём участке и потерял сознание. На обездвиженного мужчину набросилась его овчарка, которую он несколько дней не кормил.
В Тюмени 22 мая представители органов правопорядка начали проверку по заявлению девушки о нападении на неё собаки, которая гуляла без намордника с хозяином.