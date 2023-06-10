Москва, 10 июня, 2023, 08:48 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали проект закона, которым предлагается обязать владельцев собак потенциально опасных пород получать лицензию на их содержание, а также запретить физическим лицам разведение таких собак. Об этом сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно документу, для граждан обязательным условием содержания опасных пород собак является достижение возраста 18 лет. В случае содержания таких собак гражданин обязан получить соответствующую лицензию в районном управлении внутренних дел по месту постоянного проживания, говорится в проекте закона.

Отмечается, что для получения лицензии гражданин должен будет предоставить в орган внутренних дел по месту жительства также справку о прохождении курса обучения начальным приёмам дрессировки собак и медицинское заключение об отсутствии психического заболевания.

При этом лицензия может быть аннулирована при постоянных нарушениях норм, которые регламентируют разведение и содержание собак потенциально опасных пород, уточняется в законопроекте.

К потенциально опасным породам собак относятся бэндог, американский бандог, акбаш, американский бульдог, северокавказская собака, булли кутта, бразильский бульдог, бульдог алапахский чистокровный (отто), волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль донг, питбульмастиф, а также метисы этих пород.

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