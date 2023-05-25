Свердловская область, 1 июня, 2023, 11:10 — ИА Регнум. В Свердловской области ребёнок стал жертвой нападения бойцовской собаки. Животное набросилось на десятилетнего мальчика на пляже в селе Лая под Нижним Тагилом. Об этом очевидцы рассказали в группе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

State Farm Собака

Уточняется, что инцидент произошёл 30 мая. По словом очевидцев, женщина гуляла с собаками на общественном пляже без поводов и намордников. В результате одно из животных напало на ребёнка.

Мать пострадавшего мальчика рассказала, что хозяйка собак после нападения не оказала помощи ребёнку, не вызвала скорую помощь, накричала на несовершеннолетнего и ушла. Никаких извинений от владелицы животных не последовало.

«Матвей с одноклассником шли со школы домой и решили пройти мимо пляжа, пощупать воду, скоро же купальный сезон», ― сообщила женщина.

После случившегося мать мальчика обратилась с заявлением в полицию.

«В настоящее время по данному факту в отделе полиции № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное мотивированное решение», ― заявили в пресс-группе управления МВД.

Как сообщало ИА Регнум, в Тюмени 22 мая представители органов правопорядка начали проверку по заявлению девушки о нападении на неё собаки, которая гуляла без намордника с хозяином. Ранее в интернете появилось видео, на котором собака с окровавленной мордой кидается на двух девушек.

В конце мая в Богородске в Нижегородской области собака загрызла свою 26-летнюю хозяйку, вышедшую на придомовую территорию её покормить. Неожиданно животное, которое находилось на привязи, набросилось на хозяйку, от полученных ранений женщина скончалась.