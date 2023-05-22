Тюмень, 22 мая, 2023, 16:52 — ИА Регнум. В Тюмени представители органов правопорядка начали проверку по заявлению девушки о нападении на неё собаки, которая гуляла без намордника с хозяином. Об этом сообщили в ГУМВД по региону.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press Стаффордширский терьер

Инцидент произошёл на улице Попова. Видео, на котором собака с окровавленной мордой кидается на двух девушек, было опубликовано 19 мая в Telegram-канале tyumen1.

«Участковый уполномоченный по заявлению пострадавшей проводит проверку, после установления всех обстоятельств будет дана правовая оценка ситуации», — сообщили в ведомстве.

По данным издания «Тюменская область сегодня», мужчина выгуливал стаффордширского терьера без намордника и поводка. Собака сначала напала на бездомного пса, а затем с окровавленной мордой кинулась в сторону подъезда, у которого стояли две девушки.

Одна из девушек запнулась и упала, собака покусала ей руку, которой она пыталась защитить лицо и шею. Подбежавший хозяин не сразу смог остановить своего питомца, в результате медики диагностировали у пострадавшей «укушенные раны предплечья с частичным повреждением мышцы».

По словам самой девушки, мужчина предлагал ей 10 тыс. рублей в качестве компенсации, однако она отказалась, отметив, что «дело не в деньгах, а в принципе».

Как сообщало ИА Регнум, в апреле собака бойцовской породы, сбежавшая от пьяного хозяина в Воронеже, покусала по меньшей мере пять человек. Ночью мужчина, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, гулял с собакой на улице Студенческой. Во время прогулки собака убежала.