Москва, 25 мая, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Изуродованное тело мужчины обнаружил сосед в деревне Сальково в Новомосковском административном округе Москвы. По версии следствия, мужчина неудачно упал на своем участке и потерял сознание. На обездвиженного мужчину набросилась его овчарка, которую он несколько дней не кормил. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Viktor Pogontsev/Global Look Press Овчарка

Днём 24 мая в полицию позвонил 67-летний житель деревни Сальково, мужчина рассказал, что вышел из дома и увидел во дворе соседнего дома страшную картину — своего 69-летнего соседа в крови и без признаков жизни. На место происшествия сразу направили оперативников, которые зафиксировали смерть мужчины и опросили заявителя. Очевидец рассказал им, что всего несколько часов назад видел 69-летнего мужчину живым. Он лежал на лавке во дворе и отмахивался рукой от своей овчарки по кличке Рекс, которая облизывала ему лицо. Это последнее, что видел сосед перед тем, как уйти в дом. Спустя несколько часов он обнаружил, что мужчина на соседнем участке мёртв.

«Во время опроса, сосед сообщил, что на территории соседнего участка обнаружил 69-летнего мужчину без признаков жизни, с открытой раной в нижней части живота, через которую были видны внутренние органы. Тело лежало на земле. В ходе осмотра обнаружена травма головы в затылочной области, вызванная падением с высоты собственного роста, и открытая травма нижней части живота. Предварительной причиной смерти является острая потеря крови в результате этих повреждений. На участке так же находилась агрессивная собака породы овчарка», — рассказал собеседник агентства.

По словам соседей, погибший злоупотреблял спиртными напитками, жил один и нигде не работал. Сейчас полиция устанавливает все подробности произошедшего, проводится проверка. Тело мужчины направлено на экспертизу.

По версии следствия, мужчина несколько дней не кормил свою собаку и употреблял спиртные напитки. Когда мужчина споткнулся на своей придомовой территории, упал и ударился головой, то голодная собака набросилась на хозяина.

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