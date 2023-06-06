Новая Каховка, Херсонская область, 6 июня, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Если принять во внимание, что Каховскую ГЭС строили 12 тысяч человек и более 200 единиц техники, то легко спрогнозировать, что восстановительные работы на этом объекте будут очень затруднительными, длительными и дорогостоящими. Об этом корреспонденту ИА Регнум 6 июня заявил Александр Тимофеев, экономист, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Никита Третьяков ИА REGNUM На Каховской ГЭС

«Прямо сейчас восстановлением этой ГЭС заниматься невозможно, — констатировал он. — Когда такая возможность появится, только тогда будет проведена оценка гидротехнических работ и рассчитан объём восстановительных работ. Местами уровень воды поднялся на пять метров. Это первая вода, она, конечно же, спадёт. Водохранилище использовали для орошения земель и поставки воды в Крым. Часть каналов может обмелеть и пересохнуть».

Он напомнил, что ГЭС является нижней частью каскада гидроэлектростанций на Днепре с длиной плотины почти 450 метров, дающей 335 мВт.

«За дамбой, вниз по реке, расположено больше 10 деревень и город Херсон, и последствия разрушения дамбы нужно оценивать по тому, докуда может дойти подтопление, — сказал он. — Если принять во внимание, что строили Каховскую ГЭС 12 тыс. человек и более 200 единиц техники, то восстановительные работы могут быть затруднительными и дорогостоящими».

С ним согласился Евгений Генкин, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова. Кроме того, он обратил внимание на то, что Каховская ГЭС важна для региона не только как источник электричества, которое питает многие предприятия, но и как условие сохранения там рабочих мест. И это не говоря о том, что разрушение дамбы может обернуться ухудшением экологической ситуации в регионе.

В свою очередь, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль призвала не забывать, что у России есть как минимум два положительных опыта полной реконструкции таких энергетических объектов (в Афганистане и Саяно-Шушенская ГЭС).

«Полная реконструкция ГЭС позволит усовершенствовать оборудование, работающее там ещё со времён СССР, а также модернизировать сети и инфраструктуру с учётом новых территорий», — предположила она.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по мнению заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, для российской энергетики последствия разрушения Каховской ГЭС окажутся незначительными, тем более что в настоящее время Россия располагает избыточной электрической мощностью. Кроме того, он сослался на данные российских и заграничных атомщиков, согласно которым Запорожская АЭС, частично зависящая от работы Каховской ГЭС, пока не испытывает каких-то сложностей.

Тем временем город Новая Каховка оказался затоплен после разрушения данной ГЭС. На территории Новокаховского городского округа введён режим ЧС. Профильным службам поручено использовать все силы и средства, которые должны привлекаться для проведения неотложных мероприятий для защиты жилого фонда, дорожной инфраструктуры и социально значимых объектов.

Между тем военные эксперты отмечают, что разрушение верхней части Каховской ГЭС в Херсонской области говорит о начавшемся контрнаступлении ВСУ и рассчитано на подтопление в прямом смысле слова оборонительных баз РФ и в переносном — «подтоплении» репутации Москвы.