Новая Каховка, Херсонская область, 6 июня, 2023, 12:20 — ИА Регнум. На территории Новокаховского городского округа из-за разрушения Каховской ГЭС и подъёма уровня воды в Днепре 6 июня ввели режим ЧС, соответствующее распоряжение подписал глава округа Владимир Леонтьев.

Липунов Дмитрий Каховская ГЭС

«Ввести режим чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Новокаховского городского округа с 12 часов 00 минут 06 июня 2023 г.», — сказано в тексте распоряжения.

Границы зоны ЧС установлены в пределах всей территории округа. Профильным службам предписано вводить в действие все силы и средства, которые должны привлекаться для проведения неотложных мероприятий для защиты жилого фонда, дорожной инфраструктуры и социально значимых объектов.

Как сообщало ИА Регнум ранее, после очередного обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня 11 из 28 пролётов ГЭС были разрушены. Вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению Днепра. Уровень воды в Новой Каховке поднялся на 10 метров.

Власти Украины давно готовились к диверсии на Каховской ГЭС и заранее начали сбрасывать большое количество воды выше по течению, чтобы переполнить Каховское водохранилище и сделать последствия катастрофы как можно более разрушительными, отметил в беседе с ИА Регнум доктор технических наук, академик РАЕН, гидроэнергетик Владимир Тетельмин.