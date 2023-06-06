Новая Каховка, Херсонская область, 6 июня, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Город Новая Каховка Херсонской области затоплен после разрушения Каховской ГЭС ударом ВСУ. Об этом 6 июня заявил глава городского округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 1».

Кадр из видео с канала КО4A TV Затопленный частный сектор в Новой Каховке

«Город затоплен», — сказал Леонтьев.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Леонтьев заявил, что ремонт Каховской ГЭС невозможен, её нужно будет отстраивать заново после победы России.

ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС в ночь с 5 на 6 июня. В результате атаки 11 из 28 пролётов станции были разрушены. Вода из водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению Днепра.

По мнению политолога Андрея Кошкина, разрушение верхней части Каховской ГЭС свидетельствует о начавшемся украинском контрнаступлении и рассчитано на подтопление в прямом смысле слова российских оборонительных баз и в переносном — «подтопление» репутации Москвы.