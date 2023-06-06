Новая Каховка, Херсонская область, 6 июня, 2023, 09:50 — ИА Регнум. Украинские войска, предположительно, наносили удар по Каховской ГЭС из реактивной системы залпового огня «Ольха». Об этом сообщила пресс-служба администрации Новокаховского городского округа в своём Telegram-канале.

President. gov. ua РСЗО «Ольха»

«Преступный киевский режим ночью обстрелял Каховскую ГЭС, в результате обстрела получили частичные разрушения конструкции ГЭС, что привело в последующем к разрушению трёх её пролётов под давлением воды. Удар, предположительно, наносился из РСЗО «Ольха» (РС-2)», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что обстрелы Каховской ГЭС со стороны ВСУ привели к разрушению задвижек, идёт неконтролируемый сброс воды ниже по течению.

Он отметил, что эвакуация из-за разрушения Каховской ГЭС может потребоваться жителям тех населённых пунктов, которые находятся ниже Новой Каховки.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что в прибрежных районах Днепра после частичного разрушения Каховской ГЭС в результате обстрела со стороны ВСУ ситуация находится под контролем, угрозы жизни людей нет, специалисты контролируют уровень воды в реке.

Жителей прибрежной зоны у Каховской ГЭС предупредили о возможной эвакуации. Отмечается, что в особенности это касается жителей населённых пунктов Новая Маячка, Казачьи Лагери, Алёшки, Кардашинка, Збурьевка, Голая Пристань.