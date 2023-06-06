Новая Каховка, Херсонская область, 6 июня, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Эвакуация из-за разрушения Каховской ГЭС может потребоваться жителям тех населенных пунктов, которые находятся ниже Новой Каховки. Об этом 6 июня сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев в беседе с РИА Новости.

Липунов Дмитрий Каховская ГЭС

Как уточнил глава города, удары по ГЭС и по Новой Каховке украинская армия нанесла около двух часов ночи. Сейчас на месте работают все экстренные службы.

«Эвакуация потребуется только ниже — Корсунка, Днепряны. Сейчас мы поймём, автобусы с маршрутов мы сняли, будем готовы, если потребуется, вывезти людей, эвакуировать. Но катастрофы не произойдет», — указал Леонтьев.

По словам Леонтьева, при обстрелах пострадали сооружения, которые находятся непосредственно над дамбой, она построена из сильно армированных гидротехнических бетонов.

«Вода хлынула та, которая была над дамбой, сверху. Вода не дошла до Днепровского проспекта», — пояснил мэр города. Леонтьев отметил, что подъём воды на настоящий момент составляет от 2,5 до 4 метров. В городе есть связь, электроснабжение и газоснабжение не прерывалось.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как уточнил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, никакой критической опасности для Запорожской АЭС разрушение задвижек Каховской ГЭС пока не представляет.

Мэр Новой Каховки Леонтьев подтвердил, что обстрелы Каховской ГЭС со стороны ВСУ привели к разрушению задвижек, идёт неконтролируемый сброс воды ниже по течению.