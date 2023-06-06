Новая Каховка, Херсонская область, 6 июня, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Жителям прибрежных населённых пунктов в Херсонской области нужно быть готовыми к эвакуации в случае ухудшения ситуации, связанной с частичным повреждением Каховской ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Отмечается, что в ночь на 6 июня ВСУ ударили по плотине Каховской ГЭС, в результате чего верхняя часть гидротехнического сооружения была повреждена.

Уточняется, что в некоторых прибрежных населённых пунктах наблюдается подъём уровня воды.

Пресс-служба обращает внимание на то, что гидротехническое сооружение построено таким образом, что сброс воды разом невозможен, в связи с этим ситуация не является критичной.

«В случае ухудшения ситуации просим всех жителей прибрежных населённых пунктов быть готовыми к эвакуации. Экстренные и специальные службы региона находятся в полной готовности и окажут всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в особенности это касается жителей населённых пунктов Новая Маячка, Казачьи Лагери, Алёшки, Кардашинка, Збурьевка, Голая Пристань.

Как передавало ИА Регнум, мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что обстрелы Каховской ГЭС со стороны ВСУ привели к разрушению задвижек, идёт неконтролируемый сброс воды ниже по течению.

Он отметил, что эвакуация из-за разрушения Каховской ГЭС может потребоваться жителям тех населённых пунктов, которые находятся ниже Новой Каховки.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что в прибрежных районах Днепра после частичного разрушения Каховской ГЭС в результате обстрела со стороны ВСУ ситуация находится под контролем, угрозы жизни людей нет, специалисты контролируют уровень воды в реке.

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что разрушения на Каховской ГЭС в данный момент не представляют угрозы для Запорожской АЭС, расположенной выше по течению Днепра, но проблема сохранения уровня воды в Каховском водохранилище требует срочного решения.