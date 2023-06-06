Новая Каховка, Херсонская область, 6 июня, 2023, 07:19 — ИА Регнум. Обстрелы Каховской ГЭС со стороны ВСУ привели к разрушению задвижек, идёт неконтролируемый сброс воды ниже по течению. Об этом 6 июня сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев в беседе с РИА Новости.

ИА REGNUM Каховская ГЭС

«Было несколько попаданий в два часа ночи в верхнюю часть ГЭС, где находятся шандоры (балки, предназначенные для перекрытия водопропускного отверстия — ред.), где непосредственно находятся задвижки, и ее снесло», — уточнил Леонтьев.

По словам главы Новой Каховки, дамба не разрушена, и это огромное счастье. Необходимости в эвакуации жителей города пока нет.

Мэр Новой Каховки назвал разрушение задвижек Каховской ГЭС серьёзным террористическим актом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мэр Новой Каховки Леонтьев опроверг информацию, распространённую в социальных сетях, о якобы подрыве Каховской ГЭС.