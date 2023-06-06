Новая Каховка, Херсонская область, 6 июня, 2023, 08:15 — ИА Регнум. В прибрежных районах Днепра после частичного разрушения Каховской ГЭС в результате обстрела со стороны ВСУ ситуация находится под контролем, угрозы жизни людей нет, специалисты контролируют уровень воды в реке. Об этом 6 июня сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

«По обстановке в прибрежных районах Днепра. Ситуация под контролем. Угрозы жизни людей нет. Сотрудники МЧС и власти контролируют уровень воды в реке», — написал Алексеенко.

Он уточнил, что, если это потребуется, власти готовы эвакуировать жителей прибрежных сёл, для этого уже подготовлены автобусы.

Глава правительства региона попросил жителей доверять только официальным сведениям.

Как передавало ИА Регнум, мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев подтвердил, что обстрелы Каховской ГЭС со стороны ВСУ привели к разрушению задвижек, идёт неконтролируемый сброс воды ниже по течению.

Леонтьев отметил, что эвакуация из-за разрушения Каховской ГЭС может потребоваться жителям тех населённых пунктов, которые находятся ниже Новой Каховки.

Как уточнил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, никакой критической опасности для Запорожской АЭС разрушение задвижек Каховской ГЭС пока не представляет.