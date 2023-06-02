Вашингтон, 2 июня, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли заявил в пятницу, 2 июня, что модернизация украинских Воздушных сил будет долгим процессом. По его словам, поэтому не следует ожидать, что она как-то повлияет на боевые действия на Украине в ближайшее время.

Иван Шилов ИА REGNUM

Милли заявил об убеждённости США и их союзников в необходимости современных ВВС для Украины. Но при этом он предупредил украинскую сторону, что рассчитывать на скорые поставки истребителей F-16 не стоит.

«Все согласны, что Украине нужны модернизированные ВВС. Это займет существенное количество времени», — процитировало военачальника ABC News.

Милли указал, что в настоящий момент США и их партнёры определяют места для тренировок украинских пилотов и обмениваются мнениями о том, чему именно их обучать.

Ранее в Киеве назвали требуемое количество американских истребителей F-16. Министерство обороны страны заявило о необходимости четырёх эскадрилий (48 самолётов).

Однако, по мнению бывшего британского разведчика Аластера Крука, поставки F-16 представляют собой только попытку Запада сохранить лицо на фоне военных успехов России, и не более.

В Кремле также комментировали тему и заявили, что с ажиотажем вокруг истребителей растёт степень вовлечённости западных стран в конфликт на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал разговоры о поставках неприемлемой эскалацией. Он отметил, что на Западе есть разумные политики, но они вынуждены соглашаться на то, что им говорят Вашингтон, Лондон и их союзники.

Как сообщало ИА Регнум, при всех обстоятельствах генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что решение по F-16 для Украины не принято и будет зависеть от ситуации на фронте. Он подтвердил, что в ряде стран НАТО начали обучать лётчиков ВСУ работе с F-16, что, по его словам, подтверждает, долгосрочные планы НАТО на помощь Украине.