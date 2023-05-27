Москва, 27 мая, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Степень вовлечённости западных стран в конфликт на территории Украины растёт, но это не помешает России защитить свои интересы и добиться выполнения поставленных задач, сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Такие заявления он сделал, отвечая на вопрос о новых поставках оружия Украине и о намерении западных стран обучать военнослужащих ВСУ использованию этого оружия.

«Каждый день растёт степень прямой и косвенной вовлечённости стран коллективного Запада в этот конфликт. Это может растянуть конфликт во времени, но не может изменить ситуацию», — сказал Песков.

Россия будет продолжать специальную военную операцию, так или иначе защитит свои интересы и достигнет выполнения заявленных задач, добавил пресс-секретарь президента.

Ранее представители США и ряда европейских стран подтвердили намерение поставить в Киев истребители F-16. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что окончательное решение по данному вопросу пока не принято и будет зависеть от ситуации на поле боя. Предполагается, что если F-16 и будут направлены в Киев, то не в ближайшее время. Тем временем обучение лётчиков ВСУ работе с этими истребителями может начаться в ближайшие недели.

Власти Украины продолжают просить у Запада и другие виды оружия, помимо уже поставленных и согласованных. 27 мая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что Киев официально запросил у Берлина дальнобойные крылатые ракеты Taurus, которые могут преодолеть расстояние до Москвы. Ракеты могут подойти к истребителям F-16, и это вызывает у минобороны Германии опасения, что ВСУ будут использовать Taurus в попытках нанести удар по Москве, отметили авторы.