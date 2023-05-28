Москва, 28 мая, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Планы западных стран поставить Киеву истребители F-16 являются неприемлемой эскалацией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Конечно же, это неприемлемая эскалация. Я думаю, что все-таки есть на Западе разумные люди, которые это понимают, но диктуют все Вашингтон, Лондон и их сателлиты», — сказал министр в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент эфира которой опубликовал журналист Павел Зарубин в своём Telegram-канале.

Глава МИД РФ добавил, что в политологических кругах на Западе «уже идёт разговор о том, чтобы Россию деколонизировать».

«Имею в виду расчленение нашей страны. Надеюсь, что разумные люди все-таки будут отходить от безоглядной поддержки неонацистского режима, который сам Запад и создал», — подытожил Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, ранее представители США и ряда стран ЕС подтвердили намерение поставить в Киев истребители F-16.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что окончательное решение по данному вопросу пока не принято и будет зависеть от ситуации на поле боя.

Предполагается, что если F-16 и будут направлены в Киев, то не в ближайшее время. Тем временем обучение лётчиков ВСУ работе с этими истребителями может начаться в ближайшие недели.

Отметим, что Киев также продолжает просить у Запада и другие виды оружия. Так, Украина официально запросила у Германии дальнобойные крылатые ракеты Taurus, которые могут преодолеть расстояние до Москвы.