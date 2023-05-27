Лондон, 27 мая, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Поставки Киеву истребителей F-16 представляют собой попытки западных стран сохранить лицо на фоне военных успехов России, считает бывший агент британской службы внешнеполитической разведки Аластер Крук.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

По его мнению, саммит G7 в Хиросиме прошёл под лозунгом «мы не проигрываем», что и сказалось на решении главы Белого дома Джо Байдена начать подготовку лётчиков ВСУ к пилотированию американских F-16.

«Это абсолютное упорство в том, чтобы говорить «нет, что бы вы ни видели — Артёмовск, что бы то ни было ещё — мы побеждаем», — сказал Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Экс-агент разведки полагает, на Западе «все застряли на этом своего рода высокомерном заблуждении, которое остальные поддерживают».

Как сообщало ИА Регнум, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о поставках американских истребителей F-16 Украине ещё не принято, всё будет зависеть от развития ситуации на фронте.

При этом он подтвердил, что в ряде стран НАТО началось обучение лётчиков ВСУ работе с F-16. Этот шаг — новое подтверждение того, что поддержка Украины со стороны НАТО будет долгосрочной, сказал генсек.

Между тем заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя вероятные поставки F-16 на Украину, отметил, что Запад направляет в Киев всё более опасное оружие, видимо, не считая реальной перспективу перерастания конфликта в ядерный. Такое мнение западных политиков ошибочно, подчеркнул Медведев.