Киев, 26 мая, 2023, 18:31 — ИА Регнум. Киевскому режиму потребуется почти 50 американских истребителей F-16 для возвращения контроля над территориями Украины. Об этом 26 мая сообщило министерство обороны Украины в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Четыре эскадрильи F-16 (48 самолётов) как раз то, что нужно для освобождения нашей страны», — говорится в опубликованном сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о поставках американских истребителей F-16 Украине ещё не принято, всё будет зависеть от развития ситуации на фронте. При этом он подтвердил, что в ряде стран НАТО началось обучение лётчиков ВСУ работе с F-16. Этот шаг — новое подтверждение того, что поддержка Украины со стороны НАТО будет долгосрочной, сказал генсек.

Подполковник армии Соединённых Штатов Америки Дэниел Дэвис считает, что истребители F-16 в случае их передачи киевскому режиму ждёт уничтожение. По его словам, данные самолёты не являются невидимками и они уязвимы для зенитно-ракетных комплексов ВС РФ С-300 и С-400.