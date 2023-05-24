Вашингтон, 24 мая, 2023, 20:28 — ИА Регнум. Решение о поставках американских истребителей F-16 Украине ещё не принято, всё будет зависеть от развития ситуации на фронте, заявил 24 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

При этом он подтвердил, что в ряде стран НАТО началось обучение лётчиков ВСУ работе с F-16. Этот шаг — новое подтверждение того, что поддержка Украины со стороны НАТО будет долгосрочной, сказал генсек.

«Когда и как это (передача истребителей — ред.) произойдёт, ещё предстоит решить. Думаю, будет разумно делать шаг за шагом, наблюдая, как развивается война, как меняется ситуация на земле», — сказал Столтенберг.

Украина уже получила достаточно вооружений, чтобы «освободить» значительные территории, отметил генсек НАТО. Он приветствовал решения западных стран поставить ВСУ танки и крылатые ракеты, а также отметил, что военная поддержка Украины со стороны альянса продолжится и после завершения боевых действий. У Украины должна быть возможность «сдерживать агрессию», сказал Столтенберг.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя вероятные поставки F-16 на Украину, отметил, что Запад направляет в Киев всё более опасное оружие, видимо не считая реальной перспективу перерастания конфликта в ядерный. Такое мнение западных политиков ошибочно, подчеркнул Медведев.

Американские СМИ ранее сообщали, что США и их союзники планируют передать Украине F-16 через третьи страны, чтобы «избежать» непосредственного вовлечения в конфликт.

23 мая глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель отметил, что обучение лётчиков ВСУ управлению истребителями уже ведётся в нескольких странах и что Украина скоро получит эти самолёты. При этом в Пентагоне 23 мая сообщили, что поставки истребителей Украине будут осуществляться «в долгосрочной перспективе» и что участия в анонсированном контрнаступлении ВСУ они принимать не будут.