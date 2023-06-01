Москва, 1 июня, 2023, 21:51 — ИА Регнум. Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) опубликовал 1 июня доклад о разведывательной акции спецслужб США с использованием мобильных устройств фирмы Apple.

Jared Smith Apple

«Установлено, что заражению подверглись несколько тысяч телефонов компании Apple. Целью разведывательной акции были данные российских пользователей», — говорится в сообщении.

Согласно докладу, в ходе обеспечения безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры выявили аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения (ВПО), использующего предусмотренные компанией Apple программные уязвимости. В материале поясняется, что заражение происходит, когда пользователь устройства получает сообщение со специальным вложением. При этом запуск вредоносного кода происходит автоматически. Таким образом, злоумышленник получает несанкционированный доступ к устройству с повышенными привилегиями, что позволяет собрать информацию о пользователе и все хранящиеся на устройстве данные. Также в материале приводятся некоторые рекомендации по выявлению признаков функционирования ВПО на мобильных устройствах Apple.

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ совместно с ФСО раскрыла разведывательную операцию спецслужб США с помощью электроники американской компании Apple. Несколько тысяч айфонов подверглись заражению вирусами.

При этом в МИД России сообщили, что американская разведка десятилетиями использует IT-корпорации для сбора данных об интернет-пользователях без их ведома. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также прокомментировал эту ситуацию. Как заявил представитель Кремля, использование айфонов в служебных целях в администрации президента запрещено и неприемлемо. Он добавил, что в личных целях многие продолжают пользоваться айфонами — около 20-30%.

Кроме того, «Лаборатория Касперского» обнаружила целевую кибератаку на устройства Apple своих сотрудников. Оказалось, что у нескольких десятков владельцев iPhone среди сотрудников компании обнаружили новую, технологически сложную шпионскую программу, получившую название «Триангуляция». Атаку провели при помощи невидимого сообщения с вирусом, которое, используя уязвимости в операционной системе iOS, устанавливает на устройство шпионскую программу.