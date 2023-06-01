Москва, 1 июня, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Использование айфонов в служебных целях в Администрации президента неприемлемо. Об этом на брифинге 1 июня сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Евгений Одиноков/РИА Новости iPhone 14 Pro

«Использование их [гаджетов] в служебных целях неприемлемо и запрещено», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что в личных целях многие продолжают пользоваться айфонами. По статистике, процентов 20-30 пользуются айфонами. Как уточнил Песков, вся эта информация заслуживает внимания.

Кроме того, вводить или вводить запрет на использование айфонов в личных целях будет зависеть от рекомендаций спецслужб. Как сообщил пресс-секретарь, какие нужны дополнительные ограничения — виднее специальным службам.

Как сообщало ИА Регнум, Федеральная служба безопасности совместно с Федеральной службой охраны раскрыла разведоперацию спецслужб США с помощью электроники американской компании Apple. Несколько тысяч айфонов подверглись заражению предназначенными для слежки вирусами.

В МИД России 1 июня сообщили, что разведслужбы США десятилетиями используют IT-корпорации для сбора данных об интернет-пользователях без ведома последних. Свидетельства подобной противоправной деятельности появляются ежегодно, уточнили в российском дипведомстве. При этом отмечается, что Россия неоднократно на всех профильных международных площадках ставила вопрос о наведении порядка в этой сфере и выработке универсальных норм поведения в цифровом пространстве.