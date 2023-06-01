Москва, 1 июня, 2023, 17:47 — ИА Регнум. «Лаборатория Касперского» обнаружила целевую кибератаку на устройства Apple своих сотрудников, сообщила пресс-служба организации.

Павел Бедняков/РИА Новости Офис «Лаборатории Касперского» в Москве

«Целью атаки было незаметное внедрение шпионского модуля в iPhone сотрудников компании», — говорится в сообщении.

Оказалось, что у нескольких десятков владельцев iPhone среди сотрудников компании обнаружили новую, технологически сложную шпионскую программу, получившую название «Триангуляция».

В компании рассказали, что атака проводилась при помощи невидимого сообщения с вирусом, которое, используя уязвимости в операционной системе iOS, устанавливает на устройство шпионскую программу. При этом внедрение программы происходит абсолютно скрытно. Сама же шпионская программа передает на удаленные сервисы записи с микрофона, фотографии из мессенджеров, местоположение и другие личные сведения владельца.

Отмечается, что расследование шпионской операции «Триангуляция» только началось.

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ совместно с ФСО раскрыла разведывательную операцию спецслужб США с помощью электроники американской компании Apple. Несколько тысяч айфонов подверглись заражению вирусами.

При этом в МИД России сообщили, что разведслужбы США десятилетиями используют IT-корпорации для сбора данных об интернет-пользователях без ведома последних. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также прокомментировал эту ситуацию. Как заявил представитель Кремля, использование айфонов в служебных целях в Администрации президента запрещено и неприемлемо. Он добавил, что в личных целях многие продолжают пользоваться айфонами — около 20-30%.