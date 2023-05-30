Москва, 30 мая, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Страны коллективного Запада вместе с событиями в Косово активизировали гибридную войну против президента Сербии Александра Вучича. Об этом заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Если смотреть широко на эти события — это синхронизация эскалации напряженности [в Косово] с событиями в самом Белграде, с подъёмом прозападной оппозиции. То есть, в данном случае речь идет об активизации и одного, и другого фронта гибридной войны коллективного Запада против Вучича и его власти», — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению российского посла, причиной этим событиям послужила самостоятельная политика Сербии в отстаивании суверенитета, особенно в отношениях с Россией. Сербия не приняла антироссийские санкции. Также как считает дипломат, причина кроется в неприятии Сербией независимости Косово и четкая линия на непризнание этой независимости.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 29 мая в Косово начались столкновения сербов с полицией. Правоохранители и контингент НАТО оцепили здания местных органов власти в общинах Звечан, Лепосавич, Зубин-Поток и Косовска-Митровица, чтобы защитить их от недовольства местного сербского населения. Сербы Косово требовали, чтобы новые мэры указанных общин подали в отставку, а косовская специальная полиция покинула север края. Впоследствии представители НАТО атаковали их.

Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что боец косовского отряда сил специального назначения (ROSU) открыл стрельбу по толпе сербов из автомата в муниципалитете Звечан. В свою очередь, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель позднее осудил «шокирующее» насилие в городе Звечане в Косово, где столкнулись силы сербских протестующих и косовской полиции и назвал «абсолютно неприемлемыми» атаки полиции и военнослужащих международной миссии НАТО.