Приштина, Сербия, 29 мая, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Между полицейскими и сербами, которые пытались проникнуть в здание местной администрации на севере Косово, начались столкновения. Об этом 29 мая сообщило агентство Associated Press.

EPA/GEORGI LICOVSKI/ТАСС Усиление мер безопасности у здания муниципалитета в Звечане

Уточняется, что косовская полиция и контингент НАТО в Косове и Метохии (KFOR) 29 мая оцепили здания местных органов власти в общинах Звечан, Лепосавич, Зубин-Поток и Косовска-Митровица для того, чтобы защитить их от недовольства местного сербского населения.

Также указывается, что утром 29 мая сербы собрались у этих зданий и попытались в Звечане прорваться в него. Сербское население Косова требует, чтобы новые мэры указанных общин подали в отставку, а косовская специальная полиция покинула север края.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров зявил, что в центре Европы зреет «большой взрыв», а ситуация с конфликтом между Сербией и Косово тревожная. Он уточнил, что Запад взял курс на тотальное подчинение всех, кто хоть как-то высказывает собственное мнение.

До этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что считает, что «премьер-министр» самопровозглашенной республики Альбин Курти пытается стать местным «Владимиром Зеленским». По мнению сербского лидера, такая политика косовских властей приведёт к крупным столкновениям.