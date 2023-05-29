Белград, 29 мая, 2023, 22:27 — ИА Регнум. Боец косовского отряда сил специального назначения (ROSU) открыл стрельбу по толпе сербов из автомата Калашникова в муниципалитете Звечан в Косово, сообщил сербский президент Александар Вучич 29 мая в обращении к согражданам.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты

Люди собрались возле здания местной администрации, где проводили акцию протеста. По словам Вучича, спецназовец начал стрелять по ним, присев к земле.

В результате один человек получил ранения.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая агентство Associated Press распространило информацию о том, что на севере Косово вспыхнули столкновения между полицейскими и сербами, пытавшимися проникнуть в здания администраций Звечан, Лепосавич, Зубин-Поток и Косовска-Митровица. Позже газета «Вечерне новости» написала о том, что представители сил НАТО KFOR атаковали сербов в Звечане.

За день в этом населенном пункте натовские силовики применили против протестующих более 30 светошумовых гранат, а также несколько раз открывали по ним стрельбу. В результате этих действий пострадали два человека.