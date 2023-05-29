Брюссель, 30 мая, 2023, 02:22 — ИА Регнум. ЕС решительно осуждает «шокирующее» насилие в городе Звечане на севере непризнанной Республики Косово, где произошли столкновения между сербскими протестующими и косовской полицией, написал 30 мая в своем микроблоге верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Он также назвал «абсолютно неприемлемыми» атаки в отношении полиции, а также против военнослужащих международной миссии НАТО (KFOR) и гражданских лиц. Глава европейской дипломатии призвал всех участников противостояния к немедленной деэскалации через диалог.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая на севере Косова вспыхнули столкновения между полицейскими и сербскими демонстрантами, пытавшимися проникнуть в здания администраций в ряде муниципалитетов. При этом военнослужащие KFOR атаковали протестующих в городе Звенчане. Они использовали против демонстрантов более 30 светошумовых гранат.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в стычках с силовиками получили ранения 52 серба. В свою очередь газета La Repubblica распространила информацию о том, что в ходе указанных столкновений пострадал 41 военнослужащий KFOR.