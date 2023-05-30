В Кремле назвали атаку беспилотников на Москву ответом на удары ВС России
Песков назвал атаку дронов на Москву ответом на успешные удары ВС России по центру принятия решений
Москва, 30 мая, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Атаки беспилотников по Москве и Московской области утром 30 мая — это попытка ответа киевских властей на эффективный удар российских военных по одному из центров принятия решений на Украине. Об этом 30 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Совершенно понятно, что речь идет об ответных действиях киевского режима на весьма эффективные наши удары по центру, одному из центров принятия решений», — сказал он.
Представитель Кремля уточнил, что ВС России нанесли этот удар 29 мая, и добавил, что президент России Владимир Путин сразу получает всю оперативную информацию.
Как сообщало ИА Регнум, ранее следователи СК России возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте по факту атаки дронов на Москву и Московскую область. В расследовании дела участвуют опытные следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства, а также специалисты Судебно-экспертного центра СК России.
Беспилотник 30 мая влетел в многоэтажное жилое здание на Ленинском проспекте в Москве. После этого московский мэр Сергей Собянин сообщил, что в столице ряд зданий получил незначительные повреждения при атаке беспилотников. Он также уточнил, что в результате этого никто серьёзно не пострадал и за медпомощью обратились два человека, которым её оказали на месте.
Позднее в Министерстве обороны заявили, в совершённой утром 30 мая на Москву и область киевским режимом атаке задействовали восемь дронов самолётного типа. Все летательные аппараты успешно нейтрализовали российские военные.