Москва, 30 мая, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Атаки беспилотников по Москве и Московской области утром 30 мая — это попытка ответа киевских властей на эффективный удар российских военных по одному из центров принятия решений на Украине. Об этом 30 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Песков

«Совершенно понятно, что речь идет об ответных действиях киевского режима на весьма эффективные наши удары по центру, одному из центров принятия решений», — сказал он.

Представитель Кремля уточнил, что ВС России нанесли этот удар 29 мая, и добавил, что президент России Владимир Путин сразу получает всю оперативную информацию.

Как сообщало ИА Регнум, ранее следователи СК России возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте по факту атаки дронов на Москву и Московскую область. В расследовании дела участвуют опытные следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства, а также специалисты Судебно-экспертного центра СК России.

Беспилотник 30 мая влетел в многоэтажное жилое здание на Ленинском проспекте в Москве. После этого московский мэр Сергей Собянин сообщил, что в столице ряд зданий получил незначительные повреждения при атаке беспилотников. Он также уточнил, что в результате этого никто серьёзно не пострадал и за медпомощью обратились два человека, которым её оказали на месте.

Позднее в Министерстве обороны заявили, в совершённой утром 30 мая на Москву и область киевским режимом атаке задействовали восемь дронов самолётного типа. Все летательные аппараты успешно нейтрализовали российские военные.