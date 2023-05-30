Москва, 30 мая, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву утром 30 мая. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Александр Щербак/ТАСС Обломки беспилотника у жилого многоэтажного дома №92 корпус 1 на Ленинском проспекте, который был атакован беспилотным летательным аппаратом

Уточняется, что Главное следственное управление СК России по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина возбудило по факту атаки дронов на столицу уголовное дело по по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Отмечается, что в расследовании принимают участие опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России, а также специалисты Судебно-экспертного центра ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая беспилотник влетел в многоэтажное жилое здание на Ленинском проспекте в Москве. Затем московский мэр Сергей Собянин заявил, что в городе ряд зданий получил незначительные повреждения при атаке дронов. По его данным, за медицинской помощью обратились два человека, которым она была оказана на месте и им не потребовалась госпитализация.

Позднее в Министерстве обороны рассказали, в совершённой утром 30 мая на Москву и область киевским режимом атаке задействовали восемь беспилотников самолётного типа. Все аппараты были нейтрализованы российскими военными.