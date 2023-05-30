Москва, 30 мая, 2023, 09:30 — ИА Регнум. В атаке, совершённой утром 30 мая на Москву, задействовали восемь беспилотников. Об этом 30 мая сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве», ― добавили в ведомстве.

Уточняется, что объекты атаковали восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

«Все беспилотники противника поражены», ― говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая Telegram-канал Readovka распространил информацию о том, что дрон якобы влетел в многоэтажное жилое здание на Ленинском проспекте в Москве. Жильцы дома утверждают, что беспилотник разбил окно и разрушил часть комнаты одной из квартир.

Мэр российской столицы Сергей Собянин, в свою очередь, заявил, что в Москве ряд зданий получил незначительные повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, в результате происшествий никто не пострадал. Обстоятельства инцидентов выясняются.

В настоящее время у дома на Ленинском проспекте работают экстренные службы. Жильцы нескольких подъездов в пострадавших домах в целях безопасности эвакуированы.

В ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента России Владимира Путина. На Кремль целились два беспилотных летательных аппарата. БПЛА вывели из строя силами РЭБ. Дроны рухнули, не причинив ущерба.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что информация о том, что за атакой БПЛА на Кремль стоит киевский режим, не нова — правительство России с самого начала об этом говорило и исходит из этого в своей работе.