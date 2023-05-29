Москва, 29 мая, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Россия, введя ограничения на максимальную численность немецких дипмиссий, пошла лишь на ответные меры, Германия сама может решать, кого сократить. Об этом 29 мая заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Алексей Майшев/РИА Новости Посольство Германии в Москве

«Изначально именно германская сторона в 2022 году безосновательно предписала покинуть территорию ФРГ около 40 дипломатическим и административно-техническим сотрудникам российских загранучреждений. Инициировала в начале 2023 году «тихую» высылку ещё около 30 сотрудников, обвинив их в некой несовместимой с дипстатусом «деятельности», — приводятся слова Захаровой на сайте российского дипломатического ведомства.

Дипломат добавила, что немецкая сторона не привела никаких доказательств своих обвинений, и подчеркнула, что их и не могло быть, так как российские представители не вели деятельность, направленную против интересов Германии.

Также Захарова напомнила, что ещё в марте ФРГ ввела квоту для некоторых категорий российского посольства, что сильно затруднило его работу.

Она отметила, что с учётом повторяющихся недружественных действий Берлина вполне закономерно, что российская сторона в порядке следования принципу взаимности пошла на ответные меры, направленые на восстановление паритета численности загранаппаратов двух стран.

«Кто из сотрудников германских загранучреждений в России сохранит свой пост в пределах квоты, а кто должен будет его оставить, германская сторона вольна определить самостоятельно», — сказала дипломат.

Также Захарова подчеркнула, что в случае новых недружественных шагов по сокращению российского дипломатического и консульского присутствия в ФРГ ответ России будет неминуемым и весьма чувствительным для Берлина.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля власти Германии решили выслать из страны более 20 российских дипломатов. Министерство иностранных дел России пообещало 22 апреля, что зеркально ответит на решение Берлина выслать российских дипломатов и ограничит максимальное количество сотрудников немецких диппредставительств в России.

Министерство иностранных дел Германии 1 мая сообщило о возвращении в Берлин части высланных из России дипломатов. Число сотрудников внешнеполитического ведомства не уточняется.

СМИ 27 мая сообщили о том, что Москва приняла решение сократить предел численности сотрудников германских учреждений в России до 350, поэтому несколько сотен граждан Германии будут вынуждены до начала июня покинуть Россию. Отмечается, что придётся уехать дипломатам, учителям, сотрудникам культурного центра имени Гёте (Гёте-институт).