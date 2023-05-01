Берлин, 1 мая, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Германии сообщило 1 мая о возвращении в Берлин части высланных из России дипломатов. Число сотрудников внешнеполитического ведомства не уточняется.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«Они покинули Россию сегодня, 1 мая», — говорится в заявлении МИД Германии.

В ведомстве напомнили, что в середине марта ряд работников российских дипмиссий покинули Германию, так как их деятельность якобы «не соответствовала дипломатическому статусу».

ИА REGNUM сообщало 22 апреля, что власти Германии решили выслать из страны более 20 российских дипломатов. Министерство иностранных дел стран объяснило высылку российских дипломатов из страны необходимостью якобы сокращения присутствия спецслужб России на немецкой территории.

В свою очередь, МИД России пообещал 22 апреля зеркально ответить на решение Берлина выслать российских дипломатов и ограничить максимальное количество сотрудников немецких диппредставительств в стране. Позже официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила о высылке более 20 немецких дипломатов из России в ответ на аналогичный шаг Германии.

Также в апреле антироссийскими шагами отличились и другие европейские дипломатические ведомства. Например, 13 апреля в МИД Норвегии заявили, что вышлют 15 сотрудников посольства России, которые якобы занимаются разведывательной деятельностью. Доказательств этого утверждения не представили. При этом в министерстве заявили о намерении сохранить нормальные дипломатические отношения с Россией».