Берлин, , 14:02 — REGNUM Власти Германии приняли решение о массовой высылке российских дипломатов. Москва зеркально ответит на этот шаг Берлина. Об этом 22 апреля сообщил ТАСС, со ссылкой на Министерство иностранных дел России.

МИД РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии», — заявили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что Москва решительно осуждает эти действия Берлина, «который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение».

По заверению российского дипведомства, Москва примет «зеркальные» меры в ответ на высылку российских дипломатов из Берлина.

«В качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о зеркальной высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в нашей стране, о чем был официально уведомлен посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр в ходе беседы в МИД России 5 апреля 2023 года», — указали в министерстве.

В МИД РФ считают, что ФРГ нарушила свои заверения о нежелании афишировать массовую высылку российских дипломатов, рассказав СМИ об этой «затее».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в МИД Норвегии заявили, что вышлют 15 сотрудников посольства России, которые якобы занимаются разведывательной деятельностью. Доказательств этого утверждения представлено не было. При этом в министерстве заявили о намерении сохранить «нормальные дипломатические отношения с Россией».

Позже в посольстве России в Норвегии подтвердили информацию, распространённую министерством иностранных дел Норвегии, об объявлении 15 сотрудников российской миссии «персонами нон грата». В дипмиссии назвали данное решение «недружественным шагом, за которым последуют ответные меры».

В МИД России заявили, что будут приняты ответные меры, воздержавшись от уточнений, о каких именно мерах идёт речь.