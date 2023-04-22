Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов
Берлин, 22 апреля 2023, 14:02 — REGNUM Власти Германии приняли решение о массовой высылке российских дипломатов. Москва зеркально ответит на этот шаг Берлина. Об этом 22 апреля сообщил ТАСС, со ссылкой на Министерство иностранных дел России.
«Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии», — заявили в ведомстве.
В МИД подчеркнули, что Москва решительно осуждает эти действия Берлина, «который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение».
По заверению российского дипведомства, Москва примет «зеркальные» меры в ответ на высылку российских дипломатов из Берлина.
«В качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о зеркальной высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в нашей стране, о чем был официально уведомлен посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр в ходе беседы в МИД России 5 апреля 2023 года», — указали в министерстве.
В МИД РФ считают, что ФРГ нарушила свои заверения о нежелании афишировать массовую высылку российских дипломатов, рассказав СМИ об этой «затее».
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в МИД Норвегии заявили, что вышлют 15 сотрудников посольства России, которые якобы занимаются разведывательной деятельностью. Доказательств этого утверждения представлено не было. При этом в министерстве заявили о намерении сохранить «нормальные дипломатические отношения с Россией».
Позже в посольстве России в Норвегии подтвердили информацию, распространённую министерством иностранных дел Норвегии, об объявлении 15 сотрудников российской миссии «персонами нон грата». В дипмиссии назвали данное решение «недружественным шагом, за которым последуют ответные меры».
В МИД России заявили, что будут приняты ответные меры, воздержавшись от уточнений, о каких именно мерах идёт речь.