Берлин, 27 мая, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Москва приняла решение сократить предел численности сотрудников германских учреждений в России до 350, поэтому несколько сотен граждан Германии будут вынуждены до начала июня покинуть Российскую Федерацию. Об этом 27 мая написала газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

Отмечается, что придётся уехать дипломатам, учителям, сотрудникам культурного центра имени Гёте (Гёте-институт).

Издание отмечает, что ранее правительство Германии направило в Россию вдвое больше служащих, чем Россия — в Германию, поэтому в апреле МИД РФ в качестве ответа на высылку ФРГ российских дипломатов принял решение об уменьшении численности сотрудников германских учреждений и культурных организаций примерно до 350 человек.

«Этот установленный с начала июня Россией предел потребует больших сокращений во всех областях нашего присутствия в Российской Федерации», — приводит издание слова источника в МИД Германии.

По информации журналистов, Германия постарается сбалансировать присутствие России в ФРГ в ответ на действия Москвы.

На фоне данного решения для правительства Германии важно сохранить минимальное присутствие культурных посредников в России при одновременном обеспечении дипломатического присутствия, отмечается в материале.

«Это возможно только в том случае, если «во всех областях число сотрудников будет сильно сокращено», — сообщил собеседник.

Что касается российского присутствия в Германии, то Берлин будет следить за тем, чтобы на практике сохранялся реальный баланс, добавил источник.

Издание обратило внимание на то, что реакция Германии не заставит себя долго ждать после того, как немецкие служащие покинут Россию.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля власти Германии решили выслать из страны более 20 российских дипломатов. Министерство иностранных дел страны объяснило высылку российских дипломатов необходимостью якобы сокращения присутствия спецслужб России на немецкой территории.

В свою очередь, МИД России пообещал 22 апреля зеркально ответить на решение Берлина выслать российских дипломатов и ограничить максимальное количество сотрудников немецких диппредставительств в стране.

Позже официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила о высылке более 20 немецких дипломатов из России в ответ на аналогичный шаг Германии.

Министерство иностранных дел Германии 1 мая сообщило о возвращении в Берлин части высланных из России дипломатов. Число сотрудников внешнеполитического ведомства не уточняется.